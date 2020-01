Με εναέριες και θαλάσσιες επιχειρήσεις διάσωσης, οι αρχές της Αυστραλίας προσπαθούν να γλιτώσουν πολίτες από τις φονικές πυρκαγιές που ενισχύονται στα νοτιοανατολικά παράλια της χώρας, αποκλείοντας ολόκληρρες πόλεις που κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοσχερώς μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σήμερα, η Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη (ADF) έστειλε πλωτά σκάφη στην πόλη Μαλακότα, στην Πολιτεία της Βικτώρια, όπου λίγες ημέρες νωρίτερα χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και έτρεξαν αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στις ακτές. Περισσότεροι από 960 κάτοικοι εκκενώνουν τώρα και το Γουέστερν Πορτ, στα νότια της Μελβούρνης, με τη βοήθεια του ναυτικού, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους.

«Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας», προειδοποίησε πριν λίγες ώρες τους κατοίκους ο κυβερνήτης- πρωθυπουργός της Βικτώρια, Ντάνιελ Άντριους. Στην γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, οι κρατικές αρχές ζητούν από ντόπιους και τουρίστες να εγκαταλείψουν ολόκληρες πόλεις που βρίσκονται στο μονοπάτι των εντεινόμενων πυρκαγιών.

Η πυροσβεστική υπηρεσία εκτιμά πως το πύρινο μέτωπο θα φτάσει το Σάββατο στο Μπάτλοου, 1.300 κατοίκων, και η πόλη δεν θα έχει κανέναν τρόπο να αμυνθεί απέναντι στις σαρωτικές φλόγες. «Δεν είναι ασφαλές. Μην μένετε στην περιοχή», ήταν η λιτή ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Από την έναρξη των θερινών πυρκαγιών στην Αυστραλία, 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 1.365 σπίτια με άλλα 500 να έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Έξι περιοχές στη Βικτώρια έχουν κηρυχθεί κατεστραμμένες και, αν επαληθευτούν οι μετεωρολογικές προγνώσεις για το Σάββατο, οι φλόγες θα ενταθούν και η καταστροφή θα εξαπλωθεί σε ακόμα μεγαλύτερη ακτίνα. Οι αρχές προσπαθούν να προλάβουν το «διάλειμμα» των ακραίων καιρικών συνθηκών για να εκκενώσουν περιοχές που απειλούνται πριν η κατάσταση επιδεινωθεί εκ νέου το Σαββατοκύριακο.

Την Πέμπτη τμήματα των εθνικών οδών έκλεισαν για ώρες από πεσμένα δέντρα αλλά και για λόγους ασφαλείας, ενώ εστίες πυρκαγιάς πλησίαζαν απειλητικά κεντρικές αρτηρίες. Πολλοί κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους τη νύχτα, στις φρακαρισμένες εθνικές οδούς, περιμένοντας να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι για να φύγουν με τους δικούς τους.

Όμως οι λεωφόροι παραμένουν κλειστές για περισσότερες από δέκα ώρες εντείνοντας την αγωνία για τις οικογένειες που ζουν χωριστά. Η Πένι Τάιναν, κάτοικος Καμπέρας, περιμένει από την Πέμπτη στο μπλόκο έξω από την πόλη Νόουρα. Έχει να μιλήσει στην 14χρονη κόρη της με αυτισμό από την Δευτέρα, καθώς είχε πάει να επισκεφθεί την γιαγιά της (και μητέρα της Τάιναν) που ζει σε γηροκομείο. «Θέλω απλά να την πάρω και να έχουμε φύγει από εκεί πριν το Σάββατο. Έχει αυτισμό και θα είναι τρομοκρατημένη».

Η κατάσταση είναι εφιαλτική, καθώς 127 διαφορετικά μέτωπα πυρκαγιά μαίνονται στην Νέα Νότια Ουαλία - 67 από αυτά εντελώς ανεξέλεγκτα. Περίπου 2.100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και στη Βικτώρια οι αγνοούμενοι αυξήθηκαν σε μία ημέρα από 17 στους 28.

