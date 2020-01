Εργαζόμενοι της Amazon καταγγέλλουν ότι η εταιρεία απειλεί να απολύσει μερικούς από αυτούς επειδή υψώνουν τη φωνή τους για περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή.

Το παράρτημα Amazon Employees for Climate Justice έκανε την αποκάλυψη λέγοντας ότι στους εργαζόμενους είπαν ότι παραβιάζουν τις πολιτικές της εταιρείας. Η απειλή για απόλυση έρχεται αφού οι εργαζόμενοι ζήτησαν από τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Η εταιρεία με τη σειρά της, δήλωσε ότι η πολιτική της για τους υπαλλήλους που κάνουν δημόσιες παρατηρήσεις δεν είναι καινούργια και καλύπτει όλους τους εργαζομένους της.

Σε μια δημοσίευση στο Twitter, η ομάδα είπε ότι κάποιοι υπάλληλοι είχαν δεχθεί κλήσεις από τις νομικές ομάδες της Amazon και ρωτήθηκαν για τις δημόσιες παρατηρήσεις που είχαν κάνει. «Κάποιοι εργαζόμενοι έλαβαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απειλούσαν με απόλυση, αν συνεχίσουν να μιλάνε για τις επιχειρήσεις της Amazon», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε. Εδώ είναι η απάντησή μας στην τακτική εκφοβισμού της Amazon», απάντησαν οι εργαζόμενοι.

