Έρευνα διεξάγει η πυροσβεστική της Πολιτείας του Μίσιγκαν καθώς μία φωτογραφία με πυροσβέστες να ποζάρουν έξω από ένα φλεγόμενο σπίτι δόθηκε στη δημοσιότητα προκαλώντας αντιδράσεις.

Η επίμαχη φωτογραφία αναρτήθηκε στην σελίδα Detroit Fire Incidents στο Facebook. «Τα πληρώματα έκαναν ένα διάλειμμα για να τραβήξουν μία σέλφι την πρωτοχρονιά», ανέφερε η λεζάντα. Σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής τόσο το φλεγόμενο σπίτι όσο και τα κοντινά σε αυτό ήταν εγκαταλελειμμένα και τα αγήματα έβγαλαν τη φωτογραφία αυτή για τη συνταξιοδότηση ενός συναδέλφου τους.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ντιτρόιτ, Eric Jones, έκανε λόγο για «εσφαλμένη και αντιεπαγγελματική φωτογραφία» ενώ διέταξε τη διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γιορτάσεις μία συνταξιοδότηση. Η φωτογράφιση έξω από ένα φλεγόμενο κτίριο σίγουρα δεν είναι ένας από αυτούς».

.@DetroitFire is investigating after this photo was posted NYE on Facebook.

“There are a lot of ways to celebrate a retirement. Taking a photo in front of a building on fire is not one of them” - Fire Commissioner Eric Jones pic.twitter.com/lzTwUUXWSs