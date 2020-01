Άγριες συμπλοκές ξέσπασαν σε φυλακές στο Μεξικό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 κρατούμενοι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολιτεία Σακατέκας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας της Πολιτείας, οι έγκλειστοι συγκρούστηκαν χρησιμοποιώντας πιστόλια και μαχαίρια, τα οποία κατασχέθηκαν μετά τα επεισόδια.

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης «ξέσπασε συμπλοκή στο Περιφερειακό Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, το οποίο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν (άλλοι) πέντε», ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν φυλακισμένο που είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. «Βρέθηκαν άλλα τρία πυροβόλα όπλα, καθώς και μαχαίρια, [όπλα] με τα οποία είναι πιθανό πως διαπράχθηκαν οι ανθρωποκτονίες», κατά την ίδια πηγή.

