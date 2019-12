Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν το Σάββατο σε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο έξω από συναγωγή στο Μονσέι, περίπου 30 χλμ βορείως της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με εβραϊκή οργάνωση.

Τα θύματα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση κι ένα εξ αυτών δέχθηκε τουλάχιστον έξι μαχαιριές, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, τονίζει σε ανάρτηση στο Twitter η οργάνωση Συμβούλιο Δημοσίων Σχέσεων Ορθοδόξων Εβραίων, τονίζοντας πως ο δράστης της επίθεσης φορούσε φουλάρι.

We’re aware of the reports of the brutal attack this evening in Monsey and are continuing to monitor the situation. Our thoughts are with the victims and the entire Jewish community of New York which has been on high alert this holiday season. https://t.co/GTFhpxm6Z1