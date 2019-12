Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο Παρίσι, με την γαλλική αστυνομία να προχωρεί σε χρήση δακρυγόνων.

Ειδικότερα, οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία έγιναν στην διάρκεια της διαδήλωσης κατά των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Πολλά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν τα επεισόδια στο Παρίσι:

#Paris right now following 4 weeks of strike actions against the governments pension reform. #Acte59 #France #Greve28decembre #Macron #Giletsjaunes pic.twitter.com/1R68BwVCkd