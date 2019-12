Ρουκέτα εκτοξεύτηκε σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον πόλης στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί για λίγο σε καταφύγιο, μεταδίδουν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη ρίψη της ρουκέτας εναντίον της Ασκελόν, που βρίσκεται σε απόσταση 12 χλμ από τον παλαιστινιακό θύλακα, σημειώνοντας ότι η ρουκέτα κατερρίφθη από το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό. Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα όπου διακρίνεται ο Νετανιάχου, ο οποίος πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία για να κρατήσει τα ηνία του συντηρητικού κόμματος Λικούντ στις εσωτερικές εκλογές αύριο, να απομακρύνεται από τη σκηνή συνοδευόμενος από σωματοφύλακες.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, μεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο, αφού ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες και κατόπιν επέστρεψε στην εκδήλωση, που παρίστατο. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει σχετικά. Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό, αφότου η εμφάνιση του Νετανιάχου τον Σεπτέμβριο στην πόλη Ασντόντ είχε διακοπεί για λίγο από τις σειρήνες συναγερμού. Η βία αναζωπυρώθηκε στη Γάζα μετά τη δολοφονία από το Ισραήλ του Μπάχα Αμπού αλ Άτα, ενός διοικητή του Ισλαμικού Τζιχάντ, που κατηγορήθηκε ότι είχε δώσει εντολή για την επίθεση στην Ασντόντ.

VIDEO: PM Netanyahu and his wife Sarah are rushed off stage during a campaign event after a rocket was fired from Gaza. pic.twitter.com/UsZs5WZjDK