Αφού λήστεψε τράπεζα, ένας 65χρονος στο Κολοράντο άρχισε να πετάει χαρτονομίσματα στον αέρα φωνάζοντας «Καλά Χριστούγεννα», πριν πάει σε καφέ και περιμένει να έρθουν αστυνομικοί να τον συλλάβουν.

Ο 65χρονος συνελήφθη και το ποσό της εγγύησης που θα πρέπει να καταβάλει για να αποφυλακιστεί προσωρινά υπό όρους ορίστηκε στις 10.000 δολάρια, καθώς φέρεται να λήστεψε τράπεζα στην Πολιτεία Κολοράντο και εν συνεχεία να πέταξε μέρος των μετρητών που είχε αποσπάσει στον αέρα, φωνάζοντας «Καλά Χριστούγεννα» στους περαστικούς, ανακοίνωσε η αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χθες Τρίτη.

Ο Ντέιβιντ Γουέιν Όλιβερ συνελήφθη σε κοντινό καφέ αφού λήστεψε το υποκατάστημα της Academy Bank στο Κολοράντο Σπρινγκς το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρει αστυνομική αναφορά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος «απείλησε να χρησιμοποιήσει όπλο» και βγήκε από το υποκατάστημα της τράπεζας με μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κολοράντο Σπρινγκς για να σχολιάσει την υπόθεση. Το τηλεοπτικό δίκτυο KKTV πάντως μετέδωσε, επικαλούμενο την αφήγηση του Ντιόν Πάσκαλ, αυτόπτη μάρτυρα, πως ο Όλιβερ, αφού βγήκε από την τράπεζα που είχε μόλις ληστέψει, άρχισε να σκορπάει χαρτονομίσματα «παντού».

«Άρχισε να βγάζει χρήματα από μια σακούλα και να τα πετάει στον αέρα» πριν φωνάξει «Καλά Χριστούγεννα», είπε ο Πάσκαλ στο δίκτυο.

Ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας είπε πως διερχόμενοι μάζεψαν κάποια από τα μετρητά, μπήκαν στο υποκατάστημα και τα παρέδωσαν στον ταμία, ενώ ο Όλιβερ ταυτόχρονα πήγε ως ένα κοντινό καφέ και κάθισε, μοιάζοντας να περιμένει να έρθουν αστυνομικοί να τον συλλάβουν.

“He started throwing the money out of the bag and said ‘Merry Christmas!’...so everyone picked it up and gave it back to the teller. “



A festive robbery, as far as robberies go.



Logging the interview now, full story in an hour. pic.twitter.com/XFIqXpktJT