Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ θα επισκεφτεί τις επόμενες ημέρες την Ελλάδα, σύμφωνα με λιβυκά μέσα.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές πάντως, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν την πληροφορία. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως οι κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών είχαν τηρήσει παρόμοια στάση και για την συνάντηση Δένδια - Χαφτάρ στη Λιβύη.

