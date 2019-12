Στο νοσοκομείο θα περάσει τα Χριστούγεννα μία 30χρονη γυναίκα στην Σκωτία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από έναν τριθέσιο καναπέ που έπεσε από μπαλκόνι επάνω της.



Ο καναπές που έπεσε επάνω στην 30χρονη αισθητικό, Edita Butkeviciut, σύμφωνα με την Βρετανική «Metro» της προκάλεσε κατάγματα στην σπονδυλική της στήλη αλλά και σε όλο της το σώμα.



Την ημέρα του απίστευτου ατυχήματος, στις 7 Δεκεμβρίου, η νεαρή γυναίκα μιλούσε στο τηλέφωνο με τον φίλο της καθώς έβγαζε τα σκουπίδια έξω στο δρόμο πριν συνεχίσει για το διάλειμμα της.



Όπως το περιέγραψε ο φίλος της, «ξαφνικά η γραμμή κόπηκε» και ο ίδιος λίγο αργότερα τηλεφώνησε στο κατάστημα όπου εργαζόταν η 30χρονη και έτσι έμαθε τι είχε συμβεί. «Είναι πραγματικά τυχερή που έζησε από αυτό που συνέβη. Είμαι ευγνώμον για όλη την υποστήριξη που έχουμε δεχτεί τις τελευταίες ημέρες» είπε.

Edita Butkeviciute was on the phone to her partner Daniel Ferreira when she was hit by a sofa which fell from a building.



Doctors say they are unsure how the 30-year-old survived the incident. https://t.co/9Nuq7QS3Iq pic.twitter.com/O7DagOVFE3