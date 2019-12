Η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει επικριθεί από μια γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων για μια φωτογραφία της με την οποία δήλωσε πως είχε κάνει ένα ταξίδι χωρίς θέση σε ένα υπερπλήρες τρένο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε βρεθεί στο Τορίνο, προερχόμενη από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στη Μαδρίτη και συμμετέχοντας σε μία τοπική κινητοποίηση. Θέλησε να επιστρέψει με το τρένο στη Σουηδία, μέσω Ελβετίας και Γερμανίας καθώς αποφεύγει τα αεροπλάνα, γιατί εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.

Αλλά ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με το τρένο δεν είναι απλή υπόθεση. Μόνο το δρομολόγιο από το Τορίνο μέχρι τις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αναχωρούν τα πλοία για τη Σκανδιναβία, διαρκεί πάνω από δεκαπέντε ώρες και προϋποθέτει τουλάχιστον τρεις αλλαγές τρένων.

Την Κυριακή όμως έγινε viral μία φωτογραφία, στην οποία η Γκρέτα Τούνμπεργκ απεικονίζεται ταλαιπωρημένη, ανάμεσα σε βαλίτσες και καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στην πόρτα ενός γερμανικού τρένου υψηλής ταχύτητας (ICE).

Αληθοφανής η εικόνα, γιατί πράγματι μερικές φορές τα τρένα στη Γερμανία είναι γεμάτα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Το μήνυμα της Γκρέτα μέσω Twitter: "Διασχίζοντας τη Γερμανία, σε υπερπλήρη τρένα..."

Η αντίδραση των Γερμανικών Σιδηροδρόμων

Πολλοί αντέδρασαν στο tweet της νεαρής ακτιβίστριας, συμφωνώντας ή ακόμη και υπερθεματίζοντας. Ίσως γιατί θυμήθηκαν δικές τους εμπειρίες ταλαιπωρίας στα τρένα. Και όλα αυτά την ημέρα που οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι άρχιζαν μία νέα διαφημιστική καμπάνια για να να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό ότι εγκαινιάζουν νέα δρομολόγια και πως το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό.

Σε μία πρώτη αντίδραση η DB ανέφερε, μέσω Twitter, ότι θα εργαστεί σκληρά για να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της. Αλλά το απόγευμα της Κυριακής ακολούθησε ένα άλλο tweet με διαφορετικό περιεχόμενο: «Αγαπητή Γκρέτα, σε ευχαριστούμε γιατί στηρίζεις εμάς, τους σιδηροδρομικούς, στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε χαρούμενοι που ταξίδεψες μαζί μας, το Σάββατο, με το δρομολόγιο ICE 74. Και αυτό με 100% οικολογικό ρεύμα. Ακόμα πιο ωραία θα ήταν, αν είχες αναφέρει πόσο φιλικά και αξιόπιστα σε εξυπηρέτησε το προσωπικό μας στη θέση που είχες κλείσει, στην πρώτη θέση».

Τελικά δεν αποκλείεται να έχουν και οι δύο πλευρές κάποιο δίκιο. Εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων δηλώνει στην εφημερίδα Die Welt ότι η νεαρή ακτιβίστρια ταξίδεψε πρώτη θέση από το Κάσελ της κεντρικής Γερμανίας μέχρι το Αμβούργο, αλλά δεν γνωρίζει αν η επίμαχη φωτογραφία βγήκε στο συγκεκριμένο τρένο. Λίγο αργότερα ήρθε η απάντηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ, πάντα μέσω Twitter. Η ακτιβίστρια αφήνει να εννοηθεί ότι η φωτογραφία είχε βγει σε προηγούμενο δρομολόγιο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, την ίδια μέρα, με αφετηρία τη Βασιλεία της Ελβετίας και πιθανό προορισμό το Κάσελ: «Το τρένο μας από τη Βασιλεία τέθηκε εκτός λειτουργίας. Έτσι καθίσαμε στο πάτωμα σε δύο διαφορετικά τρένα. Μετά το Γκέτινγκεν βρήκα μία θέση. Αυτό φυσικά δεν είναι πρόβλημα και ποτέ δεν είπα ότι ήταν. Τα υπερπλήρη τρένα είναι πολύ θετικό σημάδι, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση».

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!