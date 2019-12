Αναστάτωση έχει προκληθεί έπειτα από καταγγελίες χρηστών και ιδιοκτητών ότι «έπεσε» η ιστοσελίδα του Airbnb χτες, Σάββατο.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται χρήστες του Twitter και του Facebook, η εφαρμογή του Airbnb σταμάτησε να λειτουργεί για λίγες ώρες, και δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην εφαρμογή, ούτε από υπολογιστές ούτε από smartphones.

«Το Airbnb είναι προσωρινά μη διαθέσιμο, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να επιδιορθώσουμε το πρόβλημα» ήταν το μήνυμα που εμφανιζόταν στους περισσότερους χρήστες, με τον κωδικό σφάλματος (error code) 500.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωναν ότι αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη του Airbnb. Από την πλευρά τους, ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι λόγω του σφάλματος της ιστοσελίδας του Airbnb έχασαν σημαντικές κρατήσεις.

@Airbnb what is going on with your site? This is ridiculous I was in the middle of booking my stay in Brianhead, UT & the app & website crashed! I leave in 12 hours please get back to me! pic.twitter.com/xBZMpSChMR