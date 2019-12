Άλλος ένας άνθρωπος υπέκυψε στα σοβαρότατα τραύματά του μετά την έκρηξη ηφαιστείου της περασμένης Δευτέρας στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας.

Ο τελευταίος αυτός θάνατος ανεβάζει τον επιβεβαιωμένο αριθμό των θυμάτων στους 17 νεκρούς - απολογισμός που περιλαμβάνει και δύο αγνοούμενος. Παρότι οι Αρχές πιστεύουν πως τα πτώματα των δύο ανθρώπων βρίσκονται στη θάλασσα, οι δύτες που έχουν σταλεί στην περιοχή του ηφαιστείου του νησιού Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

«Η ομάδα έρευνας είναι απογοητευμένη. Καταλαβαίνουμε πλήρως σε ποιο σημείο αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό και για τους συγγενείς που ήθελαν να ανακτήσουν τις σορούς», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας Μάικ Κλέμεντ μετά την επιστροφή αυτής της ομάδας, η οποία περιλάμβανε οκτώ αστυνομικούς.

