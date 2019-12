H Toni Ann Singh, μία 23χρονη από τη Τζαμάικα, αναδείχτηκε η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο, κερδίζοντας τον τίτλο της Μις Κόσμος 2019.

Η Toni-Ann beat κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων 111 διαγωνιζόμενων και να γίνει η τέταρτη Τζαμαϊκανή που κερδίζει τον τίτλο στην 69χρονη ιστορία του θεσμού. Η 23χρονη που σπουδάζει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, με δυσκολία κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Το νεαρό μοντέλο που έχει κάνει και σπουδές στο κλασικό τραγούδι, ερμήνευσε εντυπωσιακά το 'I Have Nothing' της Γουίτνι Χιούστον, προκαλώντας το ενθουσιώδες χειροκρότημα των παριστάμενων που τη φιλοδώρησαν και με standing ovation.

We are pleased! With you we are well pleased! We are crying. Crying! #MissWorld2019 pic.twitter.com/lezYHyJP06

«Μου φαίνεται σαν όνειρο. Είμαι τόσο ευγνώμων. Σας ευχαριστώ για ό,τι διακρίνατε σ'εμένα. Είμαι έτοιμη να αρχίσω δουλειά» είπε η ίδια, λίγο μετά τη στέψη της. Ενώ λίγο αργότερα, έγραψε στο Twitter: «Σε εκείνο το μικρό κορίτσι στη Τζαμάικα και σε όλα τα κορίτσια στον κόσμο, σας παρακαλώ πιστεύετε στον εαυτό σας. Σας παρακαλώ να ξέρετε τι αξίζετε και πόσο ικανές είστε να πετύχετε τα όνειρά σας. Αυτό το στέμμα δεν είναι δικό μου, αλλά δικό σας. Έχετε ένα ΣΚΟΠΟ».

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi