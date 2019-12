Τις τελευταίες ημέρες στο Λας Βέγκας εντοπίζονται συνεχώς περιστέρια με μικροσκοπικά καπέλα καουμπόι και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιος και γιατί το κάνει.

Φωτογραφίες και βίντεο, που έχουν γίνει viral στα social media, δείχνουν τα περιστέρια σε διάφορα σημεία της πόλης να φορούν τα πολύχρωμα καπέλα, τα οποία ωστόσο δεν πέφτουν από τα κεφάλια του όταν περπατούν οπότε εικάζεται πως είναι στερεωμένα με πάρα πολύ δυνατή κόλλα.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ήδη έχουν εκφράσει την ανησυχία τους με το ασυνήθιστο θέαμα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον «δράστη».

«Πρέπει να είναι κόλλα αυτό που κρατάει τα καπέλα στο κεφάλι τους. Δεν βλέπω κανένα σχοινάκι, οπότε μάλλον είναι κόλλα. Αυτό είναι απλώς χαζό», σχολίασε η Mariah Hillman, από την οργάνωση διάσωσης περιστεριών Lofty Hopes. «Αν τα καπέλα είναι ακόμη εκεί, τότε μιλάμε για σούπερ δυνατή κόλλα. Είναι εντελώς τρελό», πρόσθεσε.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ