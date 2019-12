Τουλάχιστον 250 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι σε όλο τον κόσμο, με τους περισσότερους στην Κίνα, κατήγγειλε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Πολλοί από τους δημοσιογράφους αυτούς κατηγορούνται ότι είναι «εχθροί του κράτους» ή ότι μετέδωσαν «ψευδείς ειδήσεις», εξηγεί η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στην έκθεσή της αναφέρεται στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Ερυθραία, το Βιετνάμ και το Ιράν μεταξύ άλλων ως χώρες όπου είναι επικίνδυνο να ασκεί κανείς το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

CPJ just released its 2019 prison census. On December 1, at least 250 journalists were behind bars worldwide. These are the worst jailers and how many journalists they have jailed:



China 48

Turkey 47

Saudi Arabia 26

Egypt 26

Eritrea 16

Vietnam 12

Iran 11https://t.co/6u29UxVLLV pic.twitter.com/47580giOzR