Νεκρός είναι ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης με τους έξι νεκρούς σε νοσοκομείο της Οστράβα, όπως μετέδωσε η τηλεόραση της Τσεχίας.

Η αστυνομία που τον αναζητούσε ανέφερε ότι περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που αναζητούσαν οι αρχές και η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ότι πέθανε.

Six people are dead after a gunman opened fire in a hospital in the Czech Republic.



Two other people are seriously injured in the attack at the Technical University of Ostrava.



Police say the suspect is still at large.