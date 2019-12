Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο όπου βρίσκεται το γραφείο του πρωθυπουργού της Μάλτας νωρίς σήμερα το πρωί για να ζητήσουν την παραίτηση του Τζόζεφ Μουσκάτ εξαιτίας του σκανδάλου για τη δολοφονία το 2017 της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία.

Ο Μουσκάτ δεν εμπλέκεται άμεσα στην έρευνα, όμως έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί στα μέσα Ιανουαρίου μετά την εκλογή νέου επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος. Ο μεσάζων της δολοφονίας έχει συνδέσει πρόσωπα από τον κύκλο του Μουσκάτ με απόπειρες συγκάλυψης της δολοφονίας.

Περίπου 40 ακτιβιστές εισέβαλαν στο κτίριο αυτό του 16ου αιώνα στο κέντρο της Βαλέτας, αφού κατάφεραν να περάσουν από τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες που το φυλούν από μία πλαϊνή είσοδο, κρατώντας τύμπανα, σφυρίχτρες, σημαίες και ντουντούκες.

No one step behind. Justice for a murdered journalist. Justice for #DaphneCaruanaGalizia PM @JosephMuscat_JM has to resign immediately #freeedomofpress#daphne#justice#malta pic.twitter.com/u3tagF5uEG

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, εμποδίζοντας την είσοδο στο κτίριο και ζητώντας την παραίτηση του Μουσκάτ, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα της διαμαρτυρίας.

Ο προσωπάρχης του Μουκσάτ, ο Κιθ Σέμπρι, παραιτήθηκε πριν μερικές ημέρες και τελεί υπό έρευνα αφού έγινε γνωστό πως ήταν ενήμερος για το σχέδιο δολοφονίας της Καρουάνα Γκαλιζία. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.

Journalists are not allowed to cover the protest, a group of protesters is locked inside the Government building



Justice for Daphne. Open the door.

