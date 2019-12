Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη αερίου που σημειώθηκε την Παρασκευή σε πολυκατοικία 12 ορόφων στο Πρέσοφ, στη Σλοβακία, σύμφωνα με τις Αρχές.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά που έπληξε τους τέσσερις ή πέντε πάνω ορόφους του κτιρίου, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μεταφέρουν τους κατοίκους του κτιρίου αυτού προς ένα γειτονικό σχολείο, διευκρίνισε η αστυνομία, σε ανακοίνωση που ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook. Οι πυροσβέστες εκφράζουν φόβους για κατάρρευση του κτιρίου.

Breaking News: At least 5 dead, 9 injured after gas explosion and massive fire and in 12 story building in Presov, #Slovakia. SVK PM heading to the scene. Minister of defense asked army to be deployed. - source: @denniksme, @dennikN, SVK Fire Dpt pic.twitter.com/lEmqXayCWP