Η αστυνομία των ΗΠΑ καταδίωξε φορτηγό εταιρείας μεταφορών που είχαν καταλάβει δύο ληστές εν μέσω κυκλοφοριακής αιχμής σε συνοικία του Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης.

Το κυνηγητό αυτό κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους οι δύο ύποπτοι, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ήταν περίπου 16:15 [τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδας] όταν δύο ύποπτοι λήστεψαν κοσμηματοπωλείο στο Κόραλ Γκέιμπλς, στο νότιο Μαϊάμι. «Καθώς οι ύποπτοι έφευγαν από τον χώρο, έκλεψαν ένα φορτηγό της UPS και απήγαγαν τον οδηγό του», δήλωσε ο Τζορτζ Πίρο, πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ακολούθησε καταδίωξη για δεκάδες χιλιόμετρα, με πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας να ρίχνονται στο κυνήγι του σκουρόχρωμου φορτηγού που ελισσόταν ανάμεσα σε πλήθος άλλων αυτοκινήτων. Ανταλλάχθηκαν πυρά ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τους υπόπτους περί τις 17:30 κοντά στο Μίραμαρ, περίπου 40 χιλιόμετρα από το κοσμηματοπωλείο.

BREAKING: Police in Florida open fire while pursuing armed robbery suspects who were holding a UPS driver hostage. No word on injuries (viewer discretion is advised) pic.twitter.com/lUCCe60AvA