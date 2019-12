Με μία οργισμένη ανάρτησή του στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ καυτηρίασε το σημερινό διάγγελμα της Νάνσι Πελόζι, σύμφωνα με το οποίο δρομολογείται η παραπομπή του.

«Oι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί, που δεν κάνουν τίποτα, ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσουν στην παραπομπή μου για το ΤΙΠΟΤΑ. Έχουν ήδη παρατήσει τη γελοία "υπόθεση" Μίλερ και τώρα κρέμονται από δύο εντελώς προβλεπόμενες (απολύτως) τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!