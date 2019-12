Τουλάχιστον 24 νεαροί ενήλικες σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα με λεωφορείο κατά το οποίο τραυματίστηκαν επίσης 18 άνθρωποι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τυνησίας.

Οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως οι πρώτες εικόνες από το δυστύχημα και ο βαρύ απολογισμός προκάλεσαν φρίκη και επικρίσεις σε βάρος της κυβέρνησης στα social media.

Προερχόμενο από την Τύνιδα και με προορισμό την Άιν Ντράχαμ, το λεωφορείο, που είχε ναυλώσει ένα τοπικό τουριστικό γραφείο, εξετράπη από την πορεία του στην περιοχή Άιν Σνούσι, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών. Συνολικά 43 άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο που «έπεσε σε μία χαράδρα αφού χτύπησε σε σιδερένια μπάρα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα θύματα, όλοι Τυνήσιοι, είναι ηλικίας από 20 έως 30 ετών, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Τουρισμού.

#Tunisia: 8 people injured in Amdoun Bus crash were taken to Rabta, #BenArous and #CharlesNicolle hospitals in Tunis, after receiving first aid at #Beja regional hospital, while bodies of 24 victims in accident were taken to Charles Nicolle Hospital, says medical source. #TAP_En pic.twitter.com/lf6Iy8owRW