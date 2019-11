Βρετανοί αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο για επιθέσεις με μαχαίρι εναντίον ανυποψίαστων περαστικών, στο Λονδίνο το μεσημέρι. Για το περιστατικό στην London Bridge ανακοινώθηκε μία σύλληψη.

Νωρίτερα, πανικός επικράτησε στη γέφυρα. H περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές και αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας άνοιξαν πυρ, ενώ δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν έντρομοι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως μεταδίδει ο Guardian, τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν της 2μ.μ.

I was on London Bridge guys. I'm fine. But it is NOT something I ever want to experience again. #LondonBridge pic.twitter.com/DwUGfyoT6X — Craig Heathcote (@craigheathcote) November 29, 2019

I’m hearing reports of a subject armed with a knife stabbing people on London Bridge.



Armed police are reported to have neutralised the attacker.



If you’re in London, avoid the area.#LondonBridge pic.twitter.com/76AyYWQ389 — FoxtrotCop Esq. 🇬🇧 (@Foxtrot_Cop) November 29, 2019

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε για ένα «περιστατικό με μαχαίρι» κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου κατά το οποίο κάποιοι τραυματίστηκαν και ένας ύποπτος συνελήφθη. «Η αστυνομία κλήθηκε στις 1:58 μ.μ. [τοπική ώρα] για ένα επεισόδιο επίθεσης με μαχαίρι κοντά τη Γέφυρα του Λονδίνου. Ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία. Πιστεύουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει τραυματιστεί».



Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σοβαρό επεισόδιο», για το οποίο έστειλε πολλά ασθενοφόρα στο σημείο. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα ερασιτεχνικό βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων που τραβήχτηκε από την απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο. Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα. Το δίκτυο Sky News μετέδωσε από την πλευρά του πως ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Ο σταθμός London Bridge έκλεισε.

Eyewitnesses reporting someone was shot on London Bridge. pic.twitter.com/pzBSabEagU — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 29, 2019

Η Γέφυρα του Λονδίνου ήταν το «θέατρο» μιας άλλης επίθεσης τον Ιούνιο του 2017 όταν τρεις τζιχαντιστές έπεσαν με το φορτηγάκι τους πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους περαστικούς στη γύρω περιοχή σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ