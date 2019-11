Συναγερμός επικρατεί στη βρετανική πρωτεύουσα, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μέσα σε λεωφορείο, στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Όπως μεταδίδει η Mirror, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη σπεύσει στην περίφημη London Bridge ενώ αυτόπτες μάρτυρες μεταφέρουν ότι άκουσαν αρκετούς πυροβολισμούς και μετά από λίγο ακολούθησαν οι πρώτες σειρήνες. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι «ένας άνδρας έτρεχε με μαχαίρι και πυροβολήθηκε στην Γέφυρα του Λονδίνου, έξω από το γραφεί. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια». Ωστόσο για την ώρα οι αρχές δεν έχουν ενημερώσει επισήμως.

«Ήμουν περίπου ένα χιλιόμετρα από το σημείο και άκουσα πυροβολισμούς. Πολλούς», είπε κάποιος άλλος. Αστυνομικοί επιθεωρητές που επικαλείται το βρετανικό μέσο, λένε πως διαχειρίζονται ένα περιστατικό ενώ εικόνες πανικού έρχονται από το σημείο.

Ασθενοφόρα βρίσκονται στα όρια της περιοχής που έχει αποκλειστεί ενώ τα πρώτα ερασιτεχνικά βίντεο έχουν αναρτηθεί στο Twitter.

#BREAKING : London - Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London Video : einarorn_ pic.twitter.com/jUiCUlV2Kp

Eyewitnesses reporting someone was shot on London Bridge. pic.twitter.com/pzBSabEagU