Ένα βίντεο μίας Αμερικανίδας έφηβης στο TikTok που κατηγορεί την Κίνα ότι βάζει μουσουλμάνους σε «στρατόπεδα συγκέντρωσης» έχει γίνει viral στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο.



Το επίμαχο βίντεο ξεκινά με την έφηβη να δίνει συμβουλές ομορφιάς αλλά στη συνέχεια η νεαρή ζητά από τους θεατές της να ευαισθητοποιηθούν σε ένα θέμα το οποίο περιγράφει ως ένα «άλλο Ολοκαύτωμα». Η 17χρονη Feroza Aziz έγραψε στο Twitter ότι το TikTok της απαγόρευσε τη δυνατότητα να δημοσιεύσει νέο περιεχόμενο, ως συνέπεια του βίντεο που δημοσίευσε.

17 years old #Afghan🇦🇫American🇺🇸 Feroza Aziz @x_feroza used Chinese platform #TikTok pretended to talk about eyelashes to raise awareness about China🇨🇳treatment of #Uighur #Muslims in camps



