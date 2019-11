Τρεις άντρες που παρέμειναν στη φυλακή του Μέριλαντ για 36 χρόνια αποφυλακίστηκαν καθώς νέα στοιχεία τους απάλλαξαν από τις κατηγορίες δολοφονίας ενός εφήβου το 1983.

Οι Άλφρεντ Τσέστνατ, Ράνσον Γουότκινς και Άντριου Στιούαρτ, είχαν συλληφθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών εκείνης της χρονιάς και κατηγορήθηκαν πως σκότωσαν τον 14χρονο Ντιούιτ Ντάκετ, στον διάδρομο του γυμνασίου του για το μπουφάν που φορούσε. Ο 14χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό ενώ περπατούσε για να πάει στην τάξη του. Οι τρεις άντρες καταδικάστηκαν τότε σε ισόβια.

Η Μέριλιν Μόσμπι, εισαγγελέας του δικαστηρίου της Βαλτιμόρης, είπε πως η επανεξέταση της υπόθεσης έφερε στο φως νέα στοιχεία και καταθέσεις από μάρτυρες, που αποδεικνύουν πως οι τρεις άντρες είναι αθώοι.

Στο άκουσα της απόφασης, συγγενείς και φίλοι των τριών αντρών ξέσπασαν σε κλάματα αγκαλιάζοντας με ανακούφιση τους αγαπημένους τους, κάτι που περίμεναν εδώ και 36 χρόνια.

«Εκ μέρους του νομικού συστήματος, και είμαι σίγουρη πως αυτό σημαίνει ελάχιστα σε εσάς κύριοι, σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο δικαστής Τσαρλς Πίτερς.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins, and Andrew Stewart are free men after spending 36 years in prison for a crime they did not commit. @wjz #Baltimore pic.twitter.com/tX6YpthgNp