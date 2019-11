Την οργή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας το κάψιμο σημαίας του ψευδοκράτους στην Κύπρο από ομάδα νεολαίας του ΕΛΑΜ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων καταδίκης του ψευδοκράτους.

«H σημαία είναι η τιμή ενός έθνους. Καταδικάζουμε έντονα το κάψιμο της σημαίας της ΤΔΒΚ κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τέτοιες ρατσιστικές επιθέσεις που ενθαρρύνονται από την ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές δεν θα εμποδίσουν ποτέ τη σημαία της ΤΔΒΚ να κυματίζει ψηλά στο νησί.» ανέφερε μέσω Twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

"A flag is a nation's honour" We strongly condemn the burning of the TRNC flag during protests in the Greek Cypriot Side. Such racist attacks encouraged by the Greek Cypriot Administration & Greek authorities will never prevent the TRNC flag from forever flying high on the island pic.twitter.com/ejeFMo6t67