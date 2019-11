Η Βενετία μοιάζει με πόλη που βουλιάζει, καθώς χτυπήθηκε από την υψηλότερη πλημμυρίδα εδώ και 50 χρόνια εδώ και πάνω από 50 χρόνια, με τους τουρίστες να περνούν μέσα από πλημμυρισμένους δρόμους για να αναζητήσουν καταφύγιο.

Οι εικόνες από την πλατεία του Αγίου Μάρκου τη νύχτα είναι ανησυχητικές. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις υψηλές παλίρροιες, καθώς βρίσκεται σε ένα από τα χαμηλότερα μέρη της πόλης. Το εξαιρετικά έντονο φαινόμενο "acqua alta", που σημαίνει την άνοδο των υδάτων, κορυφώθηκε φτάνοντας σε ύψος τα 1,87 μέτρα καθώς ο συναγερμός πλημμύρας ακούγεται στην ιταλική πόλη, αναφέρει το κέντρο παρακολούθησης παλίρροιας. «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά υψηλή παλίρροια. Όλοι έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης », δήλωσε ο δήμαρχος της Βενετίας Luigi Brugnaro.

Καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στα κανάλια για να ερευνήσουν τις ζημιές, τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένας 78χρονος ντόπιος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία καθώς τα νερά ξεχύθηκαν μέσα στο σπίτι του. Η περίφημη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έχει επίσης πλημμυρίσει χωρίς ακόμη να έχει εκτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής στο ιστορικό μνημείο.

Ο προθάλαμος της βασιλικής του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε από χθες με τον υπεύθυνο του κτιρίου Πιερπάολο Καμποστρίνι να σχολιάζει ότι μια τέτοια πλημμύρα, όπως η σημερινή, έχει συμβεί πέντε φορές στην ιστορία του ναού, που ανεγέρθη το 828 και ξαναχτίστηκε το 1063 έπειτα από μια πυρκαγιά.

Oι χείμαρροι σαρώνουν τη Βενετία:

Thoughts are with the people of Venice. 187 cm of acqua granda last night, reaching levels only last seen in 1966. The damage is immense and disappointment in the MOSE’s failure to prevent this event is palpable. https://t.co/IzFKB0XNXp