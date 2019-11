Νέο απειλητικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο στέλνει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις που έκανε λίγο πριν την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ



Ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι δεν πρέπει να απειλεί την Τουρκία με κυρώσεις επαναλαμβάνοντας σύμφωνα με την «Hurriyet» ότι η Τουρκία φιλοξενεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες που είναι «πιθανό να μεταναστεύσουν, ειδικά στην Ευρώπη».

Ο ίδιος, συνέχισε λέγοντας «οι Ευρωπαίοι ξεχνάτε ότι είμαστε εγγυητές στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε δικαιώματα στην ΑΟΖ. Τα δικαιώματά μας πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. Μας απειλούν με κυρώσεις οι Ευρωπαίοι. Εμείς λέμε: Τηρήστε τις υποσχέσεις σας απέναντι στην Τουρκία γιατί αλλιώς τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Το ότι καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή».

«Σας τα ξαναείπαμε, αλλά μπορεί να το υποτιμήσατε. Θα ανοίξουν οι πόρτες, θα στείλουμε τζιχαντιστές και τότε να προσέξετε μόνοι σας τους εαυτούς σας. Μην εκφοβίζετε με εξελίξεις στην Κύπρο», πρόσθεσε. Όσον αφορά την Κύπρο είπε: «Στην ΑΟΖ μας έχουμε δικαιώματα, όμως ήρθαν χώρες χωρίς δικαιώματα και κάνουν έρευνες. Σε περιοχές εκτός της ΑΟΖ τους. Όταν εμείς κάνουμε έρευνες μιλούν για κυρώσεις. Και το 1959 μας απειλούσατε και το 1963 μας απειλούσατε».



Ακόμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τους περισσότερους ηγέτες της ΕΕ ως πρωτάρηδες, αρχάριους στην πολιτική, που προσέγγιζουν αυτά τα θέματα με άγνοια. Μεταξύ άλλων είπε πως «το να είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν μας δεσμεύει. Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να λήξουν ανά πάσα στιγμή».

