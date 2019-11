Αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση στέγης κατά τη διάρκεια παράστασης στο θέατρο Piccadilly στο West End του Λονδίνου.

Ο χώρος στην οδό Denman ήταν γεμάτος κόσμο για την παράσταση «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ. Τα ουρλιαχτά διέκοψαν την παράσταση όταν συνέβη η μερική κατάρρευση οροφής και κάποιοι θεατές καλύφθηκαν από συντρίμμια. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εκκενώσουν το χώρο, δήλωσε η αστυνομία Met.



Πέντε θεατές χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη για μικρούς τραυματισμούς, δήλωσε ο όμιλος Theatre Group (ATG). Ο δημοσιογράφος του BBC Iain Haddow, ο οποίος ήταν στο ακροατήριο, δήλωσε ότι η κατάρρευση συνέβη περίπου 20 λεπτά αφότου είχε αρχίσει η παράσταση. Είπε ότι πριν από την κατάρρευση είχε σημειωθεί πτώση νερού από το σημείο και ότι προκλήθηκε πανικός όταν έπεσε η οροφή.

Ceiling collapsed at Piccadilly Theatre before #DeathOfASalesman , but @WendellPierce is undeterred! 😍 pic.twitter.com/aoJVMXYUaT