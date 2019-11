Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Σαντιάγο της Γουατεμάλας για να δουν τους τεράστιους αετούς που υψώνονται στον ουρανό ακολουθώντας την παράδοση της Ημέρας των Νεκρών.

Το έθιμο των χαρταετών που υψώνονται κάθε χρόνο στον ουρανό της πόλης με αφορμή την Ημέρα των Νεκρών, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι αετοί συνδέουν τις ψυχές των νεκρών με τους ζωντανούς. Η Ημέρα των Νεκρών τιμάται σε όλη την Λατινική Αμερική τις πρώτες δύο ημέρες του Νοεμβρίου, με διαφόρους τρόπους σε κάθε περιοχή.

Στο Μεξικό οι οικογένειες επισκέπτονται τα κοιμητήρια και βάζουν λουλούδια και κεριά στους τάφους των αγαπημένων τους προσώπων, ενώ στήνουν βωμούς στα σπίτια τους για να υποδεχθούν τους νεκρούς. Γυναίκες και άνδρες βάφουν τα πρόσωπά τους λευκά και γύρω από τα μάτια σχηματίζουν έναν μαύρο κύκλο, απεικονίζοντας μια νεκροκεφαλή.

Στην Γουατεμάλα, στην πόλη του Σαντιάγο, όπου εξακολουθεί να τηρείται η παράδοση των Μάγια, οι ντόπιοι πετούν κάθε χρόνο την Ημέρα των Νεκρών πολύχρωμους αετούς καθώς πιστεύουν ότι αυτοί οδηγούν τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων στον Παράδεισο.

Η Όλγκα Μαρίνα Τουν Γιοκούτε, η οποία στέφθηκε βασίλισσα του φετινού φεστιβάλ χαρταετών του Σαντιάγο, δηλώνει υπερήφανη που μετέχει σε μια παράδοση που χρονολογείται από τα τέλη του 1800.

During Day of the Dead, the people of Santiago Sacatepéquez and Sumpango, Guatemala celebrate life through the tradition of building and flying these giant kites, called "barriletes gigantes." https://t.co/dzq3K9PDE1 pic.twitter.com/Dwmuk15nq9