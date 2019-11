Έχοντας διαπλεύσει τη μισή υδρόγειο κινούμενη «σε λάθος κατεύθυνση», η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε ότι ψάχνει να βρει ένα σκάφος που θα πραγματοποιήσει το ταξίδι από τις ΗΠΑ στην Ισπανία, όπου θα διεξαχθεί η διεθνής διάσκεψη για το κλίμα.

«Χρειάζομαι να βρω έναν τρόπο για να διασχίσω τον Ατλαντικό τον Νοέμβριο ... Εάν κάποιος μπορούσε να μου βρει ένα μέσο μεταφοράς, θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων», έγραψε στο Twitter η 16χρονη Σουηδέζα που αρνείται να πάρει αεροπλάνο, ένα πολύ ρυπογόνο μέσο μεταφοράς.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

