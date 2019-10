Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ασαφής παραμένει ο αριθμός των τραυματιών, μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι πανεπιστημίου κοντά στο Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με τοπικά Μέσα.

Σύμφωνα με μάρτυρα που επικαλούνται τα τοπικά Μέσα, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του πάρτι ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των δραστών ή για συλλήψεις.

Στο Twitter δημοσιεύτηκε ένα βίντεο, το οποίο αναπαράγεται και από αμερικανικά Μέσα στο οποίο καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς.

#Greenville: Up to 20 people have reportedly been wounded in a mass shooting incident at a homecoming party in Greenville, Texas. A major police and emergency operation is currently underway. - BNO News/Dallas Morning News pic.twitter.com/3gEPRfsC47