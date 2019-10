Τις πρώτες του διεθνείς πτήσεις υποδέχθηκε το νέο, εντυπωσιακό αεροδρόμιο του Πεκίνου Dexing, που κόστισε 63 εκατομμύρια δολάρια και εγκαινιάστηκε πριν έναν μήνα.

Στο σχήμα ενός μυθολογικού Φοίνικα, με κάποιους να λένε ότι θυμίζει αστερία, το νέο αεροδρόμιο σχεδιάστηκε από την Αγγλοϊρακινή αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ, που πέθανε το 2016. Τα επίσημα εγκαίνιά του έγιναν στο τέλος Σεπτεμβρίου και συνέπεσαν με τους εορτασμούς για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί 72 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο ως το 2025. Η China Southern Airlines και η China Eastern Airlines θα είναι οι δύο εταιρείες που θα εξυπηρετούν τις πτήσεις εσωτερικού ενώ και η Air China θα αναλάβει να πραγματοποιεί έναν μικρό αριθμό πτήσεων.

