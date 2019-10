Η βρετανική αστυνομία έχει ξεκινήσει να απομακρύνει τις σορούς των θυμάτων από το φορτηγό που εντοπίστηκε στο Έσεξ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι σοροί έντεκα θυμάτων έχουν ήδη μεταφερθεί, με ασθενοφόρα συνοδεία περιπολικών, σε παρακείμενο νοσοκομείο, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, που αποτελεί το επόμενο βήμα των ερευνών. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσεξ ανέφερε ότι η μεταφορά των σορών θα πάρει χρόνο, ενώ ο σεβασμός προς τους νεκρούς αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των Αρχών.

Η ακριβής διαδρομή του φορτηγού αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό έφτασε στο Τάροκ από το Βέλγιο, φέρεται να εισήλθε στην Αγγλία μέσω Ουαλίας, ενώ ταξίδεψε από τη Βόρεια Ιρλανδία. Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζει, εάν υπήρξε εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.

Αντιδράσεις από την Κίνα

Το Πεκίνο ανέφερε την Παρασκευή πως εργάζεται για να ταυτοποιήσει τα θύματα, οχτώ γυναίκες και 31 άνδρες, που εντοπίστηκαν στο κοντέινερ. Παράλληλα κινεζικά Μέσα κατηγόρησαν της Αρχές της Βρετανίας καθώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγωδία. Υπενθυμίζεται πως παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στο Ντόβερ, το 2000, όταν 58 Κινέζοι πέθαναν από ασφυξία μέσα σε ένα κοντέινερ. Η είδηση για την τραγωδία κυριάρχησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικά δικτύωσης, με εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Στο σημείο από χθες στελέχη της κινεζικής πρεσβείας

Χθες η πρεσβεία της Κίνας στο Λονδίνο εξέφρασε «μεγάλη λύπη» για τις πληροφορίες ότι η αστυνομία εντόπισε τα πτώματα 39 Κινέζων σε ένα φορτηγό. «Διαβάσαμε με μεγάλη λύπη τις πληροφορίες για τον θάνατο 39 ανθρώπων στο Έσεξ, στην Αγγλία», ανέφερε η πρεσβεία. «Είμαστε σε στενή επαφή με τη βρετανική αστυνομία για διευκρινίσεις και επαλήθευση των σχετικών πληροφοριών».

The Chinese Embassy has sent a team led by the minister-counsellor in charge of consular affairs to Essex, England. They have met with the local police, who said that they are verifying the identity of the 39 deceased, whose nationality still cannot be confirmed.