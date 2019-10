Ο Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μετά την ανακάλυψη 39 πτωμάτων μέσα σ' ένα κοντέινερ στο Έσεξ.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου γι' αυτό το τραγικό επεισόδιο στο Έσεξ», δήλωσε ο Τζόνσον. «Ενημερώνομαι διαρκώς από το υπουργείο Εσωτερικών και θα συνεργασθούμε στενά με την αστυνομία του Έσεξ για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε. «Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και στους αγαπημένους τους». Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ εξέφρασε από πλευρά της τον συγκλονισμό και τη θλίψη της. «Συγκλονισμένη και θλιμμένη απ' αυτό το εντελώς τραγικό επεισόδιο», έγραψε η Πατέλ στο Twitter. «Η αστυνομία του Έσεξ συνέλαβε ένα άτομο και πρέπει να τους δώσουμε χώρο για να διεξαγάγουν τις έρευνές τους».

Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations.