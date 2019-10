Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε την Τετάρτη έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.



Το όνομα και η καταγωγή του άνδρα αυτού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους. Η ίδια σημείωσε ότι ο άνδρας εξακολουθεί να ζει.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih