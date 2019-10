Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Βηρυτού και άλλων μεγάλων πόλεων, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, εκφράζοντας την οργή τους για την πολιτική ελίτ, την οποία κατηγορούν ότι οδηγεί τον Λίβανο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας το κλίμα ήταν εορταστικό, με τους διαδηλωτές κάθε ηλικίας να κρατούν σημαίες και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της επανάστασης έξω από εμπορικά καταστήματα και τράπεζες με σπασμένες τις βιτρίνες από τις ταραχές της Παρασκευής.

Από τον νότιο μέχρι τον ανατολικό και τον βόρειο Λίβανο, οι διαδηλωτές έκαναν πορείες, απέκλεισαν δρόμους και έκαψαν λάστιχα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μολονότι ένοπλοι πιστοί στο σιιτικό κίνημα Αμάλ έκαναν την εμφάνισή τους για να τους εκφοβίσουν.

Το απόγευμα, πατριωτικά τραγούδια ακούγονταν από τα μεγάφωνα στη Βηρυτό και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα πάνω από τη λαοθάλασσα που χόρευε και τραγουδούσε.

Τα βίντεο που έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο δείχνουν πως η διαδήλωση στην Τρίπολη μετατράπηκε σε ένα μεγάλο street party με dj να είναι σε βεράντα ενός κτιρίου και να δίνει το σύνθημα για χορό. Σε πολλές πόλεις είχαν τοποθετηθεί μεγάφωνα στους δρόμους και ο κόσμος χόρευε και τραγουδούσε.

Only Lebanon would have a party in the middle of a protest pic.twitter.com/EQfwpM2eTD — Abu Hanna (@gekfouri) 19 Οκτωβρίου 2019





only lebanese can manage to turn a revolution into a nationwide party #ثورة_لبنان #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/POTUDqGoDl — #صار_الوقت🇱🇧 (@natooshfatoosh) 19 Οκτωβρίου 2019

Celebratory mood in downtown #Beirut. Dabke, dancing, chanting, singing, clapping, fireworks. Great vibe, very different from how things were yesterday. #lebanon #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/W24NBqdwV7 — Micheline Tobia (@michatobia) 19 Οκτωβρίου 2019

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αυτές ήταν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα νέα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης – μεταξύ των οποίων και ένα τέλος στα μηνύματα μέσω της εφαρμογής WhatsApp που όμως αποσύρθηκε στο μεταξύ.

Αργά χθες το βράδυ και ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν, ο υπουργός Οικονομικών του Λιβάνου ανακοίνωσε, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της χώρας Σαάντ αλ Χαρίρι, ότι συμφώνησαν στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που δεν θα περιλαμβάνει επιπρόσθετους φόρους ή τέλη, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τότε ήταν που οι περισσότερες διαδηλώσεις πήραν την μορφή γιορτής καθώς ξεκίνησαν χοροί και τραγούδια.