Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον που έστειλε στην ΕΕ ανυπόγραφο το αίτημα για νέα αναβολή του Brexit και μια άλλη επιστολή όπου δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την αναβολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έστειλε μια ανυπόγραφη επιστολή προς τον Ντόναλντ Τουσκ ζητώντας μια νέα αναβολή του Brexit, αλλά και μια άλλη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή, δήλωσε μια κυβερνητική πηγή.

Ο Τζόνσον ήταν υποχρεωμένος από έναν νόμο, που ψήφισε η βρετανική Βουλή τον προηγούμενο μήνα, να ζητήσει από την ΕΕ μια παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου, καθώς οι βουλευτές ματαίωσαν το Σάββατο την προσπάθειά του να περάσει την συμφωνία του για το διαζύγιο με το μπλοκ.

Η κυβερνητική πηγή ανέφερε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός έστειλε συνολικά τρεις επιστολές στον Τουσκ: Ένα αντίγραφο του κειμένου αυτού του νόμου (γνωστός ως νόμος Μπεν), ένα διαβιβαστικό σημείωμα από τον αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη επιστολή στην οποία δηλώνει ότι δεν θέλει μια αναβολή.

«Κατέστησα σαφές από τότε που ανέλαβα πρωθυπουργός και κατέστησα σαφές ξανά σήμερα στο Κοινοβούλιο την άποψή μου και τη θέση της κυβέρνησης ότι μια νέα παράταση θα βλάψει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ευρωπαίων εταίρων μας και τη μεταξύ μας σχέση», έγραψε ο Τζόνσον στην τρίτη του επιστολή, που δημοσίευσε στο Twitter ο ανταποκριτής της Financial Times στις Βρυξέλλες.

Boris Johnson asks for Brexit extension in three letters https://t.co/PkMJ5z7IYy — Financial Times (@FT) October 19, 2019





Στην επιστολή αυτή παράλληλα ο ηγέτης των Τόρις τόνισε ότι είναι βέβαιος πως η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για το Brexit από τη βρετανική Βουλή θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου (σ.σ. την τωρινή προθεσμία).

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι έλαβε το αίτημα του Μπόρις Τζόνσον. «Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε», τόνισε με tweet του ο Τουσκ.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019





Ο Τζόνσον ήλπιζε το Σάββατο οι Βρετανοί βουλευτές πως θα εγκρίνουν τη συμφωνία που πέτυχε την περασμένη εβδομάδα με τους ηγέτες της ΕΕ.

Εντούτοις, με ψήφους 322 υπέρ και 306 κατά, ψηφίστηκε μια τροπολογία που προβλέπει ότι ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την νέα συμφωνία, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει την αναβολή του Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση: «Ο Μπόρις Τζόνσον χρησιμοποιεί το "εγχειρίδιο Τραμπ"»

Αντιδράσεις από τους Βρετανούς βουλευτές της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ανυπόγραφη επιστολή του Μπόρις Τζόνσον για αναβολή του Brexit.

Βρετανοί βουλευτές κατηγόρησαν τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι με αυτή του την κίνηση, χρησιμοποίησε το «εγχειρίδιο Τραμπ». «Αυτό έρχεται κατευθείαν από το εγχειρίδιο του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ και πρέπει να σταματήσουμε τον Μπόρις Τζόνσον», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής των αντιπολιτευόμενων Εργατικών Ντέιβιντ Λέιμι. Κατηγόρησε τον αρχηγό των Τόρις ότι εξωθεί την Βρετανία στο «δρόμο της αναρχίας και της ανομίας».

If our Prime Minister can break the rule of law then basically anybody can. It’s the road to anarchy and lawlessness. It’s straight out of the Trump rulebook and Boris Johnson must be stopped. https://t.co/ZJQkqsvUp8 https://t.co/V8vAMjm18K — David Lammy (@DavidLammy) October 19, 2019





Με tweet της η Τζοάνα Τσέρι, βουλευτής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος χαρακτήρισε «αξιοθρήνητη» την κίνηση του Τζόνσον να στείλει αυτές τις τρεις επιστολές.

This is pathetic. NB @BorisJohnson promised #Scottish court he would comply with #BennAct & not seek to frustrate it. Looks like he’s breaking both promises. Fortunately no need to raise new proceedings our existing case is back in court on Monday #Brexit https://t.co/O8Bsy5qfFD — Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) October 19, 2019





«Ο Τζόνσον είναι ένας πρωθυπουργός που πλέον μεταχειρίζεται με περιφρόνηση το Κοινοβούλιο και τα δικαστήρια», τόνισε ο Τζον Μακντόνελ, σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Εργατικού Κόμματος. «Η ανώριμη άρνησή του ακόμη και να υπογράψει την επιστολή επιβεβαιώνει αυτό που πάντα υποπτευόμασταν ότι ο Τζόνσον με την αλαζονική αίσθηση της πεποίθησής του το δικαιώματός του, θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου και υπεράνω κάθε λογοδοσίας».

Message to Johnson. Nobody, no matter how high, is above the law and has the right to tear up our parliamentary constitution. — John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) October 19, 2019

Johnson is a Prime Minister who is now treating Parliament and the Courts with contempt. His juvenile refusal to even sign the letter confirms what we always suspected that Johnson with his arrogant sense of entitlement considers he is above the law and above accountability. https://t.co/WbqGQX4IJd — John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) October 19, 2019





H επικεφαλής του τμήματος πολιτικού ρεπορτάζ του BBC Λόρα Κούενσμπεργκ χαρακτήρισε «αμφιλεγόμενη» την απόφαση του Τζόνσον να στείλει τρεις επιστολές, προβλέποντας πως «θα δοθεί μάχη για το κατά πόσον ο Τζόνσον προσπαθεί να παρακάμψει το δικαστήριο».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σκωτίας αναμένεται να εξετάσει τη Δευτέρα μια προσφυγή με την οποία επιδιώκεται να αναγκαστεί ο Τζόνσον να συμμορφωθεί με τον νόμο Μπεν. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι νομικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης έδωσαν επίσημες νομικές δηλώσεις ότι ο πρωθυπουργός θα τηρήσει τον νόμο Μπεν και το δικαστήριο τόνισε πως είναι ένα σοβαρό ζήτημα αν δεν το πράξει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Πηγή: BBC, Guardian, Reuters, AFP