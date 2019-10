Οι ιταλικές Aρχές έδωσαν άδεια στο πλοίο Ocean Viking να αποβιβάσει τους 176 μετανάστες στο λιμάνι του Τάραντα, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Μεσόγειος.

«Νιώθουμε ανακουφισμένοι που οι 176 διασωθέντες θα μπορέσουν να αποβιβαστούν σε ασφαλές μέρος χωρίς ανώφελη αναμονή. Τους οδηγούμε αυτή τη στιγμή προς νότο», επεσήμανε στο Twitter η SOS Μεσόγειος.

The Italian authorities have assigned the port of Taranto, south Italy, as a place of safety to the Ocean Viking.



We are relieved that the 176 survivors will reach safety without unnecessary delay.



We are now heading north.