Οι οικονομολόγοι Αμπχιτζίτ Μπανερτζί, Έσθερ Ντάφλο και Μάικλ Κρέμερ κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2019.

Το βραβείο έλαβαν διότι δημιούργησαν μια πειραματική προσέγγιση για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών. «Οι φετινοί βραβευθέντες εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις για τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας», ανέφερε η ακαδημία σε ανακοίνωση.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Η Έσθερ Ντάφλο, 47 ετών, είναι ο νεότερος άνθρωπος και η δεύτερη γυναίκα στην οποία απονέμεται το βραβείο. Γεννήθηκε στο Παρίσι και το 1999 έλαβε το διδακτορικό της από Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης(ΜΙΤ). Είναι καθηγήτρια καταπολέμησης της φτώχειας και οικονομικής ανάπτυξης.

«Δείχνοντας ότι είναι δυνατό για μια γυναίκα να πετύχει και να αναγνωριστεί για την επιτυχία της, ελπίζω ότι θα εμπνεύσει πολλές άλλες γυναίκες να συνεχίσουν να εργάζονται και πολλοί άλλοι άντρες να τους δίνουν τον σεβασμό που τους αξίζει» δήλωσε η ίδια.

"Showing that it is possible for a woman to succeed and be recognised for success I hope is going to inspire many, many other women to continue working and many other men to give them the respect they deserve."



- Esther Duflo at today's press conference announcing her prize. pic.twitter.com/vTVBus80Hv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Congratulations to 2019 Economic Sciences Laureate Esther Duflo!



Duflo was woken up this morning to news of her Prize in Economic Sciences and sent us this selfie right afterwards.#NobelPrize pic.twitter.com/aH4ndPU4FA — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Ο Αμπχιτζίτ Μπανερτζί, επίσης καθηγητής στο ΜΙΤ, γεννήθηκε το 1961 στη Βομβάη της Ινδίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Χάρβαρντ και Καθηγητής Οικονομικών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Ο Μάικλ Κρέμερ, γεννημένος το 1964, είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού από το Χάρβαρντ και καθηγητής ανάπτυξης των κοινωνιών. Χρησιμοποίησε το πεδίο εργασίας για να ελέγξει πώς τα αποτελέσματα των σχολείων θα μπορούσαν να βελτιωθούν στη δυτική Κένυα στα μέσα της δεκαετίας του '90.

Σύμφωνα με την Ακαδημία, το έργο των τριών οικονομολόγων έδειξε πώς το πρόβλημα της φτώχειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με το να διασπάται σε μικρότερα και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Ως άμεσο αποτέλεσμα μιας εκ των μελετών τους, πάνω από πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ινδία επωφελήθηκαν από αποτελεσματικά προγράμματα θεραπευτικής διδασκαλίας στο σχολείο», ανέφερε η Ακαδημία. «Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι μεγάλες επιδοτήσεις για προληπτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εισήχθησαν σε πολλές χώρες».

In the 2019 Laureates’ early field experiments, more textbooks and free school meals had small effects, while targeted help for weak students significantly improved educational outcomes. This showed that help targeting the weakest pupils was an effective measure.#NobelPrize pic.twitter.com/auFowN9qJr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019





Το βραβείο για την Οικονομία, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 830.000 ευρώ), προστέθηκε αργότερα στην ομάδα των πέντε βραβείων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ. Καθιερώθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.

Το σημερινό είναι το τελευταίο Νόμπελ για φέτος ενώ έχουν ήδη γίνει γνωστοί οι νικητές για τα αντίστοιχα βραβεία για την ιατρική, τη φυσική, τη χημεία, τη λογοτεχνία καθώς και για το Νόμπελ Ειρήνης.