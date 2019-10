Ο Τζάστιν Τρουντό αναγκάστηκε να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο σε συγκέντρωση στο Οντάριο καθώς υπήρχαν «απειλές» για την ασφάλειά του, αποκάλυψε το δίκτυο CBC.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία με στόχο την επανεκλογή του στις 21 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε με καθυστέρηση μιάμισης και πλέον ώρας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μισισάουγκα, πόλη στα προάστια του Τορόντο, όπου παρευρίσκονταν περίπου 2.000 υποστηρικτές του.

Σύμφωνα με το CBC, ο Τρουντό φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο κάτω από το πουκάμισο του, καθώς και σακάκι, ενώ συνήθως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις φορά μόνο πουκάμισο.

Liberal leader Justin Trudeau is surrounded by tactical police as he arrives for a rally in Mississauga, Ontario. The rally was delayed for 90 minutes due to a security issue.

Αναπτύχθηκαν «μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο ομάδα σωματοφυλάκων» και «υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας» ύστερα από μια «απειλή για την ασφάλεια», σύμφωνα με το αγγλόφωνο δίκτυο, που επικαλέστηκε πηγές από τη φιλελεύθερη παράταξη.

Senior Liberal sources tell CBC, Justin Trudeau was wearing a bullet proof vest on stage for tonight's rally, after a security threat.

He was delayed by 1.5 hours and much heavier security around him once on stage.