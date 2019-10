Ένα υπό κατασκευή ξενοδοχείο Hard Rock κατέρρευσε στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης το πρωί του Σαββάτου, με απολογισμό τουλάχιστον ένα νεκρό και 18 τραυματίες.

Όπως φαίνεται και από ερασιτεχνικά βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το κτίριο κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Casual, στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικοί.

Το Hard Rock Cafe Casino των 350 δωματίων, σχεδιαζόταν να ανοίξει την άνοιξη του 2020.

#BREAKING | A Hard Rock Hotel under construction in New Orleans collapses onto the street below https://t.co/qid4hijpIM pic.twitter.com/xxH71ycD4j — 10News WTSP (@10NewsWTSP) October 12, 2019

New video. New info. New Orleans:

•1 person has died

•3 people are unaccounted for

•18 are injured following the construction collapse at the Hard Rock Hotel

📸: @BrienFallon pic.twitter.com/XvBL0VhNmb — David Begnaud (@DavidBegnaud) October 12, 2019

BREAKING: New Orleans emergency agency says there has been partial structural collapse at Hard Rock Hotel construction site. https://t.co/vJR70hf02X — NBC News (@NBCNews) October 12, 2019