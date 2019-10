Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δημοσίευσε ένα βίντεο να περπατά ξυπόλητος σε μια παραλία, μαζεύοντας ό,τι σκουπίδι έβρισκε στον δρόμο του.

Ο Ινδός πρωθυπουργός εθεάθη το Σάββατο να μαζεύει πλαστικά σκουπίδια, μπουκάλια και άλλα απορρίμματα από την παραλία, στη διάρκεια της πρωινής του βόλτας.

Στο ενός λεπτού βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter φαίνεται να σκύβει και να μαζεύει διαφόρων ειδών σκουπίδια, τα οποία στη συνέχεια τοποθετεί σε μια σακούλα, παροτρύνοντας ταυτόχρονα τον κόσμο να βοηθά στην καθαριότητα των δημοσίων χώρων.

«Κάνοντας plogging στην [πόλη] Mamallapuram, σήμερα το πρωί. Κράτησε πάνω από μισή ώρα. Επίσης παρέδωσα την "συλλογή" μου στον Jeyaraj, που είναι μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου. Ας σιγουρευτούμε πως οι δημόσιοι χώροι μας είναι καθαροί και τακτοποιημένοι! Αν σιγουρευτούμε επίσης πως παραμένουμε υγιείς και σε καλή φυσική κατάσταση», έγραψε στο μήνυμά του ο Μόντι.

