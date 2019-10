Σε τουλάχιστον 15 ανέρχονται ως τώρα οι νεκροί στα σύνορα της Τουρκίας και της Συρίας, μία ημέρα μετά την έναρξη του χερσαίου σκέλους της τουρκικής επίθεσης στα συριακά εδάφη, με τις δύο πλευρές να δημοσιεύουν στο Twitter εικόνες τραυματισμένων και νεκρών παιδιών.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, τα χωριά στα συριακά εδάφη «εκκαθαρίστηκαν από τρομοκράτες», ενώ έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανάμεσά τους ένα μωρό και ένα κορίτσι, από τις συριακές ρουκέτες. «Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD-YPG διέπραξε άλλον ένα ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας σήμερα», σχολίασε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε μήνυμά του στο Twitter.

Από την πλευρά τους οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υπό την ηγεσία των Κούρδων, γνωστοποίησαν πως εννιά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις τουρκικές επιδρομές. Πριν από λίγο, μέσα από τον λογαριασμό τους στο Twitter οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου φαίνεται ένας νεκρός πολίτης και τραυματισμένα παιδιά.

Τουρκία: Τα χωριά εκκαθαρίστηκαν από τρομοκράτες

Ο τουρκικός στρατός «απελευθέρωσε από τρομοκράτες» επτά χωριά κοντά στις συνοριακές πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν στην βορειοανατολική Συρία, στο πλαίσιο της τουρκικής επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» που εξαπέλυσε χθες η Άγκυρα, εισβάλλοντας στη Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και ένας εκπρόσωπος των κουρδικών δυνάμεων.

Τα χωριά αλ Γιαμπισάχ και Τελ Φαντάρ ήταν τα πρώτα που «εκκαθαρίστηκαν από τρομοκράτες». Ακολούθησαν τα χωριά Μουσεϊρίφα, Νταμπάτ, Μπιρ Ασίφ και Χαμιντίγια στην Τελ Αμπιάντ και το χωριό Κίστο της Ρας αλ Αϊν, ανέφερε το Anadolu. Οι αντάρτες του αποκαλούμενου Συριακού Εθνικού Στρατού λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας στα χωριά που βρίσκονται δυτικά της Τελ Αμπιάντ.

Ο εκπρόσωπος του Συριακού Εθνικού Στρατού Γιούσεφ Χαμούντ δήλωσε πως Τούρκοι στρατιώτες και Σύροι αντάρτες έχουν πλέον περικυκλώσει τις πόλεις Ρας αλ Αϊν και Τελ Αμπιάντ, έπειτα από χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν. Οι πόλεις αυτές ελέγχονται από τις, υπό την ηγεσία των Κούρδων, Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Εννιά άμαχοι νεκροί στη Συρία, σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υπό την ηγεσία των Κούρδων, γνωστοποίησαν σήμερα ότι από τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άμαχοι στη βορειοανατολική Συρία, από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης της Άγκυρας.

Τουλάχιστον έξι νεκροί στα τουρκικά εδάφη από τις συριακές ρουκέτες

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα μωρό 9 μηνών κι ένα κοριτσάκι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ρίψεις ρουκετών και οβίδων από τη Συρία εναντίον τουρκικών παραμεθόριων πόλεων, έγινε γνωστό από τα γραφεία των κυβερνητών των πληγεισών επαρχιών στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις εναντίον των πόλεων Ακτσακαλέ και Τζεϊλανπινάρ, αναφέρει το γραφείο του κυβερνήτη της Σανλιούρφα. Το πρακτορείο Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, φωτογραφίες του εννέα μηνών μωρού που σκοτώθηκε από τις επιθέσεις.

PKK/PYD-YPG terrorists, who aim to create a terror corridor in the East of the Euphrates, have been carrying out mortar and rocket attacks against civilian areas by hiding in civilian buildings, schools and hospitals.#MSB #TSK #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/AwE5dM0yJo