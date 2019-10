Το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο N-TV μετέδωσε πως σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς στην Αυστρία και δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως οι τραυματίες είναι πέντε και προσδιορίστηκε πως η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων. Οι αρχές σήμαναν συναγερμό, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έκρηξη, προκλήθηκε από τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία στο κρατίδιο της Άνω Αυστρίας ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε πως δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 π.μ. (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Χέρσινγκ. Οι πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό τραυματιών είναι συγκεχυμένες ακόμη

An explosion near the #Linz airport in northeastern #Austria has left several injuredpic.twitter.com/Qe3qGRJIe5