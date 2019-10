Την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από τη Συρία, προανήγγειλε για μία ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, που σχολίασε ότι οι ΗΠΑ έκαναν μεγάλη χάρη στην Ευρώπη εξουδετερώνοντας το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.

Σε μία σειρά μηνυμάτων του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να μείνουν στη Συρία για μόλις 30 μέρες, αλλά επέλεξαν τελικά να παραμείνουν και να εμπλακούν πιο βαθιά στη μάχη, «χωρίς κάποιον προφανή στόχο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν δέχονται πίσω τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. «Μας είπαν να τους κρατήσουμε στις ΗΠΑ με τεράστιο κόστος για μας», λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Ευρώπη θεωρεί τις ΗΠΑ το «κορόιδο στο ΝΑΤΟ, στο εμπόριο, σε όλα».

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....

«Πολεμούσαν τις ΗΠΑ για δεκαετίες», συνεχίζει ο Τραμπ αναφερόμενος στους Κούρδους και πλέον δηλώνει πως «ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτούς τους γελοίους, ατελείωτους πολέμους (...) και να φέρουμε τους στρατιώτες μας πίσω στην πατρίδα. Θα πολεμήσουμε μόνο εκεί που έχουμε όφελος και μόνο για να κερδίσουμε».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί Τουρκία, Ευρώπη, Ιράν, Ιράκ, Ρωσία και Κούρδους να «κατανοήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν με τους αιχμαλώτους του ISIS στη γειτονιά τους». «Βρισκόμαστε 7.000 μίλια μακριά και θα συγκρουστούμε ξανά με το ISIS αν ξαναβρεθούν κοντά μας», καταλήγει ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η δήλωση Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να βρίσκονται στη Συρία για 30 ημέρες, πριν από πολλά – πολλά χρόνια. Ωστόσο, παραμείναμε και μπήκαμε πιο βαθιά στη μάχη χωρίς προφανή σκοπό. Όταν ανέλαβα στην Ουάσινγκτον, το Ισλαμικό Κράτος δρούσε ανεξέλεγκτα στην περιοχή. Γρήγορα εξουδετερώσαμε το 100% του χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων μαχητών του, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν από την Ευρώπη.

»Ωστόσο, η Ευρώπη δεν τους ήθελε πίσω, μας είπαν να τους κρατήσουμε στις ΗΠΑ. Είπα "όχι", σας κάναμε μια μεγάλη χάρη και τώρα θέλετε από εμάς να τους κρατήσουμε στις φυλακές μας, έναντι τεράστιου κόστους. Είναι δικοί σας για να τους δικάσετε. Είπαν πάλι "όχι", σκεπτόμενοι, όπως πάντα, πως οι ΗΠΑ είναι το κορόιδο στο ΝΑΤΟ, στο εμπόριο, σε όλα.

»Οι Κούρδοι πολέμησαν μαζί μας, ωστόσο πληρώθηκαν με τεράστια ποσά και τους δώσαμε εξοπλισμό για να το κάνουν. Πολεμούσαν την Τουρκία για δεκαετίες. Συγκρατούσα αυτό τον πόλεμο για περίπου τρία χρόνια, ωστόσο έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με αυτούς τους γελοίους, ατελείωτους πολέμους, πολλοί εκ των οποίων είναι μεταξύ φυλών, και να φέρουμε τους στρατιώτες μας πίσω στην πατρίδα. Θα πολεμήσουμε μόνο εκεί που έχουμε όφελος και μόνο για να κερδίσουμε.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to.....