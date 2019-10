«Μπροστά στις απειλές της Τουρκίας θωρακιζόμαστε αμυντικά» ανέφερε ο Νίκος Αναστασιάδης στο μήνυμά του για την 59η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σημερινή μέρα είναι μέρα προβληματισμού και μέρα που προσφέρεται για να περάσουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε την ειρήνη, επιδιώκουμε τις συνθήκες εκείνες που θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας, την ίδια ώρα όμως μπροστά στις απειλές της Τουρκίας δεν μπορεί παρά αμυντικά να θωρακιστούμε κατά τρόπο που να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία από τυχόν επιβουλές, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία στις εκδηλώσεις για την 59η επέτειο από την ανακήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας., ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ταυτόχρονα και εργαζόμαστε για την ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν την αποφασιστικότητά μας να συμβάλουμε «ώστε επιτέλους να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα μας οδηγήσουν σε ένα δημιουργικό διάλογο για την επίτευξη μιας λύσης που θα επιτρέπει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας να ζουν με ειρήνη, να απολαμβάνουν τα αγαθά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και οι υπόλοιποι των Ευρωπαίων χωρίς εγγυήσεις, εξαρτήσεις και προνομιακή μεταχείριση του οποιουδήποτε».

Ο κος Αναστασιάδης ανέφερε πως η σημερινή μέρα προσφέρεται πριν και πάνω από όλα για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους με τις θυσίες και τους αγώνες τους, συνετέλεσαν ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να αποκτήσει την ανεξαρτησία της και μια κρατική οντότητα που παρά τα όσα μεσολάβησαν διατηρείται ακεραία υπό την έννοια της νομικής διάστασης , «γιατί δυστυχώς η εδαφική ακεραιότητα από το 1974 δέχεται την βάρβαρη κατοχή εδαφών και την αποστέρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Κύπριος πρόεδρος συνεχάρη τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό ΓΕΕΦ, τους αξιωματικούς και επιτελείς και γενικότερα το στράτευμα «για την άψογη εμφάνιση και αυτό που αποτέλεσε φόρο τιμής για τους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Μήνυμα Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο

Τα συγχαρητήρια της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, με την ευκαιρία της 59ης επέτειο της Ανεξαρτησίας της. Όπως αναφέρει αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό.

«Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για να διευρύνουν τους εμπορικούς δεσμούς, να αναπτύξουν φυσικούς πόρους, να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, να βελτιώσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και να προωθήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο κ. Πομπέο επαναλαμβάνει την αμερικανική θέση, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την επανένωση της Κύπρου ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο επίτευγμα είναι η καλύτερη ευκαιρία για το λαό της Κύπρου να έχει διαρκή ειρήνη».

Congratulations Cyprus on the 59th Anniversary of Independence! – Honored to be taking part in this year’s celebration.