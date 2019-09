Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έδωσε μια παθιασμένη ομιλία για το κλίμα σήμερα, αλλά υπάρχει ακόμη μια στιγμή της που κάνει το γύρο του διαδικτύου: To βλέμμα της όταν αντίκρισε τον Ντόναλντ Τραμπ να εισέρχεται σε χώρο της Συνόδου για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η 16χρονη ακτιβίστρια που έχει εμπνεύσει με την μαχητικότητά της εκατομμύρια ανθρώπους ήταν στην αίθουσα ενώ κανονικά ο Τραμπ δεν θα έπρεπε να είναι καθώς είχε δηλώσει πως δεν θα παρευρεθεί γιατί θα συμμετείχε σε συνάντηση για την ανεξιθρησκία.

Ωστόσο ο Τραμπ αιφνιδίασε με την εμφάνισή του καθώς τον είδαν α εισέρχεται στο χώρο. Τελικά ήταν όμως ένα σύντομα πέρασμα χωρίς ουσία για τον διάλογο περί κλιματικής αλλαγής. Ο Τραμπ έμεινε στην αίθουσα για λιγότερο από 15 λεπτά και αποχώρησε. Αυτό που έγινε viral είναι το βλέμμα της νεαρής Τούνμπεργκ όταν τον είδε ξαφνικά να μπαίνει στην αίθουσα.

Prepare yourselves for a meme that will be run into the ground for *days* to come. pic.twitter.com/Ed3ssuuDgl