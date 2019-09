Η ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα προσαρτήσει μεγάλη έκταση της Δυτικής Όχθης, όπου βρίσκονταιi οικισμοί εποίκων, προκάλεσε την ανησυχία πέντε ευρωπαϊκών χωρών, που μιλούν για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω Twitter το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία, αναφέρουν ότι «Κάτι τέτοιο, αν υλοποιηθεί, θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να ζητούν απ' όλες τις πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967, και να καταστήσουν δυσκολότερη την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση.

